07 Июля 2022
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Экономика В России
танки, увз (2012) | Фото: Накануне.RU

Мобилизация экономики не нужна, нужны "эксклюзивные меры" – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против ухода от рыночной экономики к военной из-за идущей на Украине спецоперации. Она считает, что словосочетание "мобилизация экономики" не стоит воспринимать буквально, это "некий образ, мобилизация сил, концентрация их на определенных отраслях".

"Мобилизационная экономика в полном значении этого словосочетания не нужна. Нужны эксклюзивные, дополнительные меры по поддержке ОПК, специальной военной операции. В таких сферах можно и нужно, такое право должно быть у главнокомандующего. Чтобы мы не заступили за красную черту, не ушли от рыночной экономики. Где-то время требует государственного усиления, а где-то – большей свободы", - заявила Матвиенко журналистам.

Теги: мобилизация экономики, валентина матвиенко, военная спецоперация



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