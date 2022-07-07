Мобилизация экономики не нужна, нужны "эксклюзивные меры" – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против ухода от рыночной экономики к военной из-за идущей на Украине спецоперации. Она считает, что словосочетание "мобилизация экономики" не стоит воспринимать буквально, это "некий образ, мобилизация сил, концентрация их на определенных отраслях".

"Мобилизационная экономика в полном значении этого словосочетания не нужна. Нужны эксклюзивные, дополнительные меры по поддержке ОПК, специальной военной операции. В таких сферах можно и нужно, такое право должно быть у главнокомандующего. Чтобы мы не заступили за красную черту, не ушли от рыночной экономики. Где-то время требует государственного усиления, а где-то – большей свободы", - заявила Матвиенко журналистам.