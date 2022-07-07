07 Июля 2022
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Флаг Великобритании (2022) | Фото: Reuters/Francois Lenoir

Посольство Великобритании в РФ отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР

Посольство Великобритании в Москве отказывается менять старый адрес на Смоленской набережной и указывать новый - площадь ЛНР, владение 1.

В пресс-службе британского посольства сообщили, что актуальный адрес дипмиссии указан на официальном сайте, передает РИА Новости.

Новый адрес посольству присвоили в связи с переименованием безымянной территории, располагающейся вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Такое решение приняли москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Напомним, ранее в столице появилась площадь ДНР – рядом с посольством США. Условием наречения в честь ДНР было появление в городе и какого-то объекта с именем ЛНР. Безымянный до этого участок у посольства США находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

Но, как сообщалось, американская дипмиссия удалила адрес с сайта после "переезда": вместо названия улицы указаны просто географические координаты.

Теги: Посольство Великобритании, площадь ЛНР



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