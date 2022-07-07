В России за год на 20% выросло число попыток детских самоубийств

Число попыток суицида среди несовершеннолетних за год выросло на 20%. Эта тревожная статистика обнародована в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликованном на сайте аппарата детского омбудсмена.

В 2019 году было 3253 попытки, в 2020-м - 3051, а в прошлом году - 3675. Хотя годичные статистические колебания неизбежны, рост на 20% намного выходит за их пределы.

Число повторных попыток суицида увеличилось за два года на 93% - со 188 до 362.

При этом число суицидов среди детей и подростков до 2020 году уменьшалось. Если в 2018 году их было 397, то в 2020-м - 311. Данных за прошлый год пока нет, они будут вместе со статистикой смертности по причинам смерти к осени.

Основные причины суицидального поведения детей следующие:

• конфликты с родителями;

• психические расстройства ребенка;

• несчастная любовь;

• ссоры со сверстниками;

• недовольство собственной внешностью;

• проблемы в обучении;

• влияние интернета.

Необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних. Но в регионах не только нехватка специалистов (психологов, суицидологов, врачей-психиатров), но психоневрологических диспансеров (Республика Бурятия, Иркутская область и другие), говорится в докладе.

Также отмечается, что Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложил Минздраву РФ дополнить Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних пунктом по учету попыток суицида на федеральном уровне. Но Минздрав посчитал это излишним, хотя эта статистика на федеральном уровне позволит понимать масштаб проблемы и принимать своевременные меры.

Возможно, что увеличение попыток детских суицидов связано с длительными периодами карантина и дистанта. О крайне негативном их влиянии на детскую психику ранее сообщалось неоднократно.

Всего в России около 30 млн несовершеннолетних. То есть каждый год примерно один из 9 тыс. детей пытается покончить с собой, а одному из 90 тыс. это удается. Исключая из общего числа самых младших детей, эта частота увеличится примерно в полтора раза: из 6-7 тыс. детей и подростков один пытается убить себя.