СФ рассмотрит обращения ЛНР, ДНР и других областей Украины, если они примут решение о присоединении к РФ – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что осенью палата регионов может рассмотреть обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ. Но для этого данные территории должны провести референдумы и принять решение самостоятельно, заявила Матвиенко журналистам.

"Никто никого не подгоняет, никто не дает указаний сверху. Если жители ЛНР, ДНР, других областей Украины посчитают необходимым провести референдум, мы рассмотрим этот вопрос (о вхождении в состав РФ – прим. ред.). Мы головы в любое время собраться и рассмотреть обращение. Будем ждать решения жителей этих регионов", - заявила Матвиенко.