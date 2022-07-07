07 Июля 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Свердловской и Челябинской областях объявлена высокая пожарная опасность

Высокая пожарная опасность объявлена на юго-западе Свердловской и местами на юге Челябинской области. Как сообщили Накануне.RU в Уралгидрометцентре, в обоих регионах зафиксирован 4-ый класс горимости леса по областной шкале.

Высока пожарная опасность будет сохраняться с 7 по 10 июля.

Напомним, что противопожарный режим в Свердловской и Челябинской областях был введен 30 апреля. Из-за него действовал запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий. В мае свердловский губернатор называл серьезной ситуацию с лесными пожарами в регионе. Из-за природных возгораний власти призывали уральцев отказаться от жарки шашлыков.

Позднее, 1 июня режим был снят в Челябинской области, а 2 июня - аналогичное постановление подписал и свердловский глава.

Теги: пожарная опасность, пожар, горимость, лес



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