Отставка Джонсона - закономерный итог британской наглости и бездарной политики, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Новости из Лондона. "Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности. Первый пошёл. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. Ждём новостей из Германии, Польши и Прибалтики", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Борис Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр и политик.