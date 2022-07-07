07 Июля 2022
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Политика За рубежом
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Отставка Джонсона - закономерный итог британской наглости и бездарной политики, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Новости из Лондона. "Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности. Первый пошёл. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. Ждём новостей из Германии, Польши и Прибалтики", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Борис Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр и политик.

Теги: Борис Джонсон, Валентина Матвиенко, отсттавка



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Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2022 12:54 Мск Песков: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже

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