В селе Исетское Тюменской области появится площадь "Боевой славы"

В селе Исетское Тюменской области появится площадь "Боевой славы". Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, площадь "Боевой славы" станет подарком жителям Исетского района, который в следующем году отпразднует столетний юбилей. Постановление о выделении средств на строительство площади уже подписано. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Новое общественное пространство расположится на площадке перед местным краеведческим музеем. Сейчас здесь пустырь.

Глава региона представил проект будущей площади: здесь проведут озеленение, проложат дорожки. Кроме того, будет установлена подсветка, а на самой площади разместят солнечные часы, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военную технику на постаментах.

Отметим, что накануне губернатор Моор поделился итогами рабочей поездки по строящимся объектам города Тюмени. В их числе и объекты благоустройства - регион активно преображается, появляются новые общественные пространства. Одно из них участок на новой улице в Тюменской слободе. Губернатор поручил создать там зеленый уголок. Участок практически треугольной формы. За время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья. Моор поручил проложить дорожки, оборудовать детскую и спортивную площадки.