Апелляцию на приговор по делу хакеров из Lurk рассмотрят в конце июля

В Екатеринбурге назначена дата рассмотрения апелляции на приговор по громкому делу хакеров из группировки Lurk.

В середине февраля этого года Кировский районный суд вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами в США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Штатов, однако следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Всего на скамье подсудимых находились более 20 человек. Суд признал Козловского организатором группы Lurk, ему было назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Остальные фигуранты также получили различные сроки.

Позже на приговор стали направлять апелляции, которые затем объединили в одну общую. На прошлой неделе она поступила в Свердловский областной суд, а сегодня была назначена дата ее рассмотрения. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание состоится 29 июля. Жалобу рассмотрит судья Елена Жолудева.

Накануне.RU уже рассказывало, что стоит за приговором группе хакеров. Прочитать текст можно по ссылке: Дело Lurk сфабриковано предателями Родины?