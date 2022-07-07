ВКС РФ нанесли удар по украинским военным, фотографировавшимся с флагом на Змеином

ВКС РФ нанесли удар по высадившимся на остров Змеиный украинским военным, фотографировавшимся там с флагом, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, около 5 утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом.

Самолетом ВКС России по острову был нанесен ракетный удар. Часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области, заявили в Минобороны.

В министерстве назвали доставку флага Украины на остров Змеиный "символической акцией" на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе.

30 июня Минобороны РФ заявило, что ВС РФ оставили остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, продемонстрировав, что она не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.

Многие эксперты считают, что с военной точки зрения это было вынужденное и единственно правильное решение, так как остров лежит очень близко к берегу, занятому Украиной, и далеко от Крыма. В свете поставок Киеву дальнобойной западной артиллерии остров является настоящей мишенью и едва ли мог быть удерживаем длительное время.

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк при этом отметил, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России.