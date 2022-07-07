Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан – Матвиенко

Борис Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр и политик, прокомментировала ситуацию с отставкой главы британского кабмина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После увольнения министров здравоохранения и финансов целый ряд сотрудников правительства Великобритании (около 50 человек) тоже ушли со своих постов. Они заявляют, что добиваются таким образом отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Глава кабмина добровольно уходить не хочет, но, по последним данным, сегодня все-таки согласился подать в отставку, чтобы избежать продолжения политического кризиса в стране.