07 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан – Матвиенко

Борис Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр и политик, прокомментировала ситуацию с отставкой главы британского кабмина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После увольнения министров здравоохранения и финансов целый ряд сотрудников правительства Великобритании (около 50 человек) тоже ушли со своих постов. Они заявляют, что добиваются таким образом отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Глава кабмина добровольно уходить не хочет, но, по последним данным, сегодня все-таки согласился подать в отставку, чтобы избежать продолжения политического кризиса в стране.

Теги: борис джонсон, валентина матвиенко, политический кризис



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