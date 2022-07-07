Техперсонал "Аэрофлота" пожаловался Путину на планы руководства компании по реформированию подразделения

Сотрудники технических подразделений "Аэрофлота" пожаловались президенту России Владимиру Путину на планы руководства компании по реформированию их департамента. Всего в департаменте работает более 2 тыс. человек.

По данным РБК, в письме на имя президента сотрудники технического департамента жалуются на планы руководства вывести их в компанию "А-Техникс", принадлежащую "Аэрофлоту". На базе "А-Техникс" планируется создать крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

"Передача указанных функций в "А-Техникс", как следствие, повлечет за собой потерю рабочих мест работниками департамента по техническому обслуживанию "Аэрофлота", занятыми на работах по ремонту и обслуживанию воздушных судов», — говорится в письме председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников "Аэрофлота" Николая Изосимова, которое он отправил главе компании Сергею Александровскому 21 июня.

Непосредственно техобслуживанием самолетов в ангарах и на аэродроме занимаются около тысячи инженеров и техников, подавляющее большинство из них (свыше 50%) хотят остаться в авиакомпании, заявил РБК трудовой инспектор профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Григорий Ребеко. По его словам, сотрудники вспомогательных служб департамента разделяют опасения, связанные с возможным сокращением специалистов, не захотевших перейти на работу в "А-Техникс".