07 Июля 2022
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Экономика В России
шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Техперсонал "Аэрофлота" пожаловался Путину на планы руководства компании по реформированию подразделения

Сотрудники технических подразделений "Аэрофлота" пожаловались президенту России Владимиру Путину на планы руководства компании по реформированию их департамента. Всего в департаменте работает более 2 тыс. человек.

По данным РБК, в письме на имя президента сотрудники технического департамента жалуются на планы руководства вывести их в компанию "А-Техникс", принадлежащую "Аэрофлоту". На базе "А-Техникс" планируется создать крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

"Передача указанных функций в "А-Техникс", как следствие, повлечет за собой потерю рабочих мест работниками департамента по техническому обслуживанию "Аэрофлота", занятыми на работах по ремонту и обслуживанию воздушных судов», — говорится в письме председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников "Аэрофлота" Николая Изосимова, которое он отправил главе компании Сергею Александровскому 21 июня.

Непосредственно техобслуживанием самолетов в ангарах и на аэродроме занимаются около тысячи инженеров и техников, подавляющее большинство из них (свыше 50%) хотят остаться в авиакомпании, заявил РБК трудовой инспектор профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Григорий Ребеко. По его словам, сотрудники вспомогательных служб департамента разделяют опасения, связанные с возможным сокращением специалистов, не захотевших перейти на работу в "А-Техникс".

Теги: аэрофлот, техперсонал, обслуживание



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