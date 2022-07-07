07 Июля 2022
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Спинальная мышечная атрофия, СМА, &quot;Золгенсма&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

В РФ официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма"

В России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии.

Об этом сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

В гражданский оборот поступили первые упаковки "Золгенсма" - они получили маркировку. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Препарат зарегистрировали в России в декабре 2021 года. До этого "Золгенсма" применялся в особых случаях. Это самое дорогое лекарство в мире (соответствующий рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннеса) – более $2 млн. Достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Ранее родители детей с таким диагнозом вынуждены были собирать средства на лечение "всем миром", поскольку за счет ОМС препарат было получить нельзя.

Теги: Золгенсма, СМА, Россия



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