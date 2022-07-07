07 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

На Урале сотрудница банка брала кредиты на клиентов без их ведома

В Первоуральске перед судом предстанет бывшая сотрудница банка. Ее обвиняют в хищении денег клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина работала старшим операционно-кассовым работником офиса банка. Как показало расследование, с декабря 2019 по январь 2021 года она оформляла на клиентов кредиты без их ведома. Также было установлено, что у мошенницы имелись свои задолженности по кредитным платежам в банках и микрофинансовых организациях.

"Сотрудница подала заявку на оформление договоров потребительского кредита от имени клиентов банка. Убедившись, что клиенты не подключены к личному кабинету, она использовала их персональные данные и самостоятельно подключала от их имени личный кабинет для управления их счетами", - рассказали в прокуратуре.

После оформления все перечисленные деньги женщина присваивала себе. Таким преступным способом ей удалось получить более 900 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в Первоуральский городской суд.

Теги: банк, кредиты, Первоуральск, суд



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