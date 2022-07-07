Андрей Травников обозначил основные направления, по которым будет увеличено бюджетное финансирование в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области намерено полностью выполнять свои социальные бюджетные обязательства. об этом заявил губернатор Андрей Травников в ходе сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, в работе которой он принял участие.

На повестку обсуждения был вынесен вопрос о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». С основным докладом выступал заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

В ходе заседания Андрей Травников подчеркнул - над поправками в бюджет работа во взаимодействии правительства региона и Законодательного Собрания ещё идёт, но все принципиальные решения уже приняты.

"Первые поправки в этом году формировались на фоне неопределённости. С одной стороны, нас радовали растущие до апреля доходы, с другой – на вторую половину года прогнозы не такие оптимистичные. Но социальные обязательства, в том числе, с учётом растущей инфляции, мы намерены выполнять полностью. Поэтому были заложены серьёзные резервы финансовых средств на второе полугодие. Сейчас часть этих резервов будет направлена на конкретные социальные расходы. Так, запланировано повышение зарплаты бюджетникам, которые не попадают под защиту майских указов, на 10% с 1 июля 2022 года. Также запланированы дополнительные средства на исполнение обязательств перед бюджетниками, уже попадающими под майские указы, с учётом опережающего роста средней заработной платы в нашем регионе. Более того, в бюджете резервируются средства на второе полугодие для возможного повторного повышения зарплаты бюджетникам и первой, и второй категории с учётом факта инфляции к осени", - сказал губернатор.

Глава региона также предложил заложить резервы на индексацию различных региональных социальных выплат и материальных расходов сети муниципальных и государственных учреждений. Он предложил поправку с предложением добавить 270 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот. По бесплатному питанию в начальной школе глава региона предложил поправки в бюджет в сумму 211 млн рублей на индексацию стоимости питания для всех школьников, кому положено бесплатное питание, добавить в бюджет 900 млн рублей для субсидий и иной помощи аграриям региона. Кроме того, губернатор предложил определить блок поддержки муниципальных бюджетов. Это – 650 млн рублей городу Новосибирску на синхронное решение задач для указных и неуказных категорий бюджетников, чья зарплата напрямую зависит от МРОТ. Более 240 млн рублей будет дополнительно выделить на оперативный ремонт дорог.

"Также вношу поправку о финансировании разработки ПСД для строительства котельной и реконструкции водозабора в Бердске в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы мы это сделали, не дожидаясь прихода федеральных средств. Конечная сумма резервного фонда на данный момент – 6 млрд рублей, но уже предварительно обговорена необходимость сентябрьской сессии с поправками. На ней будем исходить из скорости расходования средств резервного фонда и, вполне возможно, будем добавлять", – сказал Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, законопроектом предусмотрено увеличение доходной части областного бюджета в 2022 году на 31,062 млрд руб., в том числе за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов на 23,282 млрд руб., объёма безвозмездных поступлений – на 7,78 млрд руб. Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 257,4 млрд руб., в том числе объём безвозмездных поступлений – 61,747 млрд рублей. Общий объём доходов областного бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 252,62 млрд рублей, на 2024 год – 265,623 млрд руб. Общее увеличение расходов областного бюджета в 2022 году планируется в сумме 38,1 млрд рублей. На 2023-2024 годы объём бюджетных ассигнований предусмотрен к увеличению на 31,771 млрд рублей и 30,452 млрд руб. соответственно.

Законопроектом на 2022 год предусмотрено изменение финансирования 31 государственной программы из 33 программ, предусмотренных к финансированию Законом об областном бюджете.