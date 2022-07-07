07 Июля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области фельдшера осудили за смертельное ДТП и бегство с места происшествия

Ялуторовский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении 23-летнюю фельдшера местного фельдшерско-акушерского пункта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ее признали виновной в смертельном ДТП и оставлении места происшествия.

"Судом установлено, что в июле 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем "ДЭУ МАТИЗ", двигаясь по одной из дорог Ялуторовска в темное время суток, нарушив правила дорожного движения, не учла погодные условия в виде дождя и грозы, не выбрала оптимальную скорость движения, в связи с чем, своевременно не обнаружила лежащего на проезжей части пешехода и допустила наезд на него", - говорится в сообщении.

Также фельдшера на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд взыскал с осуждённой в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: фельдшер, ДТП, суд



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