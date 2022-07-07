07 Июля 2022
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Общество В России
Юрий Дудь (2019) | Фото: youtube.com/вДудь

Суд отклонил иск Дудя* к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста Юрия Дудя*, оспаривавшего статус иноагента, передает РИА Новости.

В начале июня сообщалось, что блогер, который был включен в реестр СМИ - "иностранных агентов", подал административный иск против Минюста России.

В иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Журналист также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.

Представитель Минюста в суде заявил, что факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.

Напомним, в феврале журналист опубликовал в инстаграме пост, в котором, в частности, выступил против действий вооруженных сил РФ на территории Украины. После этого "Лига безопасного интернета" в лице директора Екатерины Мизулиной попросила Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении Дудя в реестр иностранных агентов.

Также Мизулина заявила, что ранее ряд СМИ (какие именно, она не уточнила) сообщил о наличии у Дудя иностранного финансирования.

*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента

Теги: дудь, минюст, иноагент



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