07 Июля 2022
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Политика В России Санкт-Петербург
Александр Беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Темная страница истории в биографии Беглова: как российский космос потерял миллиарды

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, который не смог пока успешно реализовать ни одной реформы в Петербурге, вероятно, имеет в своей биографии темную страницу.

По данным издания «ВЕК», в период с 2009 по 2011 Беглов был председателем правления совета директоров ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» в Московской области, а параллельно являлся заместителем руководителем администрации президента РФ Дмитрия Медведева.

РКК «Энергия» принадлежат такие крупные проекты, как первый искусственный спутник Земли, орбитальная стация «Мир», российский сегмент МКС, а сегодня сотрудники корпорации разрабатывают пилотируемые корабли для полетов на станцию. Однако при председательстве Александра Беглова предприятие едва не обанкротилось из-за процветающей в стенах предприятия коррупции. Инцидент даже получил мировую огласку.

Черная полоса для «Энергии» началась в декабре 2010 года. Сначала произошел неудачный запуск спутников серии «Глонасс-М». Не достигнув орбиты три аппарата рухнули в Тихий океан, «опустошив» бюджет на 5,5 млрд рублей или 177,5 млн долларов США по тому курсу. Позже выяснилось, что кто-то не позаботился о полной страховке спутников.

Президент Медведев дал указание провести проверку и выяснить, во сколько обошлась стране реализация программы ГЛОНАСС и причины катастрофы. Главными виновниками пикетирования летательных аппаратов стали ошибки в расчетах по заправке топливных баков разгонного блока. Сотрудники почему-то заливали лишние 1,5 т жидкого кислорода, что приводило к неполадкам в системах. Грубо говоря, банальная халатность руководящего состава «Энергии» стоила бюджету миллиардов долларов.

Беглову удалось избежать наказания, ведь он был вторым лицом в администрации президента и мог повлиять на результаты проверки, однако ответственность за провал снимать с него вряд ли стоит, полагают журналисты издания "Век".

Теги: ГЛОНАСС, ркк энергия, александр беглов, российский космос



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