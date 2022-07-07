Британский премьер Джонсон покидает пост

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Борис Джонсон (2022) | Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Британский премьер Джонсон покидает пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сегодня объявить об отставке, сообщают британские СМИ. Об этом пишет Sky News.

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что "отставка Джонсона станет первой в ряду неизбежных отставок руководителей стран Запада, поставивших бездумную поддержку Украины выше интересов своих стран и нужд своих граждан".

Ранее кабмин фактически объявил бойкот Джонсону. Около 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра.

Так, во вторник в отставку подали два ключевых министров в правительстве Джонсона - главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид.

Также со своих постов самостоятельно ушли министр промышленности, министр по вопросам равенства и местного самоуправления, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министр в департаменте образования, министр в департаменте жилищного строительства Великобритании, министр по делам Уэльса.

Об уходе заявили заместители глав различных министерств, парламентские заместители министров и личные парламентские секретари министров британского кабинета и министр по делам детей Уилл Куинс.

Теги: Борис Джонсон, отставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети