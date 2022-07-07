Британский премьер Джонсон покидает пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сегодня объявить об отставке, сообщают британские СМИ. Об этом пишет Sky News.

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что "отставка Джонсона станет первой в ряду неизбежных отставок руководителей стран Запада, поставивших бездумную поддержку Украины выше интересов своих стран и нужд своих граждан".

Ранее кабмин фактически объявил бойкот Джонсону. Около 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра.

Так, во вторник в отставку подали два ключевых министров в правительстве Джонсона - главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид.

Также со своих постов самостоятельно ушли министр промышленности, министр по вопросам равенства и местного самоуправления, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министр в департаменте образования, министр в департаменте жилищного строительства Великобритании, министр по делам Уэльса.

Об уходе заявили заместители глав различных министерств, парламентские заместители министров и личные парламентские секретари министров британского кабинета и министр по делам детей Уилл Куинс.