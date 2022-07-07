Завальный – об импортозамещении: "Когда вызовов этих не было – у нас развитие притормаживалось"

Хотя импортозамещение в России началось в 2014 году, сейчас власти (а они на протяжении восьми лет практически не менялись), отвечающие за это направление, обнаружили "огромный потенциал нашей промышленности" в данной сфере (так обычно на языке чиновников обозначается непочатый край работы).

Вот и глава комитета Госдумы по энергетики Павел Завальный соглашается, что "потенциал у промышленности есть, его просто надо задействовать". При этом депутат отмечает: "Не ставится задача импортозаместить 100%. Должна быть конкуренция".

Парламентарий добавляет: "Когда вызовов этих не было – у нас развитие притормаживалось".

По словам Завального, в топливно-энергетическом комплексе России импортозамещение произошло неравномерно (то есть где-то им занимались, а где-то, похоже, нет). Так, в газовой и атомной отрасли "зависимость от импорта крайне низкая, замещать почти нечего".

" В нефтяной отрасли в 2014 году, когда начинали, порядка 60% была импортозависимость, а сейчас около 40%. Но она остается, это касается бурения, обслуживания, нефтепереработки и т.д.", - сказал Завальный журналистам.