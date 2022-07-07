07 Июля 2022
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Общество Украина
Владимир Рогов рядом с памятником Павлу Анатольевичу Судоплатову (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Владимир Рогов&quot; / t.me/vrogov

В Мелитополе установили памятник легендарному советскому разведчику Судоплатову

В Мелитополе увековечили память легендарного земляка, сотрудника НКВД Павла Судоплатова. В его юбилей власти города установили советскому разведчику памятник. Об этом в своем-телеграм канале сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

7 июля исполняется 115 лет со дня рождения Судоплатова, который внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. В мае 1938 года он ликвидировал одного из лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

Владимир Рогов рядом с памятником Павлу Анатольевичу Судоплатову(2022)|Фото: telegram-канал "Владимир Рогов" / t.me/vrogov

Судоплатов встретился с Коновальцем в Роттердаме и передал ему бомбу, замаскированную под коробку с шоколадными конфетами. Смерть Коновальца расколола ОУН на бандеровцев и мельниковцев, которые враждовали друг с другом.

В июне власти Запорожской области подписали указ о переименовании улицы в Мелитополе, носившей имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова, в честь разведчика Судоплатова, сообщает Regnum.

Теги: мелитополь, судоплатов, памятник



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