В Мелитополе установили памятник легендарному советскому разведчику Судоплатову

В Мелитополе увековечили память легендарного земляка, сотрудника НКВД Павла Судоплатова. В его юбилей власти города установили советскому разведчику памятник. Об этом в своем-телеграм канале сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

7 июля исполняется 115 лет со дня рождения Судоплатова, который внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. В мае 1938 года он ликвидировал одного из лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

Судоплатов встретился с Коновальцем в Роттердаме и передал ему бомбу, замаскированную под коробку с шоколадными конфетами. Смерть Коновальца расколола ОУН на бандеровцев и мельниковцев, которые враждовали друг с другом.

В июне власти Запорожской области подписали указ о переименовании улицы в Мелитополе, носившей имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова, в честь разведчика Судоплатова, сообщает Regnum.