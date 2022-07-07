Новосибирская область по итогам 2021 года показала исторический максимум ВРП

По итогам 2021 года Новосибирская область показывает исторический максимум по валовому региональному продукту (ВРП), объем которого превысил 1,5 триллиона рублей. Об этом на 23-ей сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 7 июля заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Основными драйверами роста экономики стали промышленное производство и сельское хозяйство. По данным министра, индекс промышленного производства региона за 2021 год превысил общероссийский и составил 112% к уровню 2020 года, производство продукции сельского хозяйства достигло 115,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 млрд рублей. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других. В 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 млн тонн зерна. По производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в СФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, продолжается рост инвестиционной активности в регионе. По итогам 2021 года в экономику Новосибирской области привлечено почти 300 млрд рублей инвестиций. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%. Работа по привлечению инвестиций является одним из важнейших приоритетов областных властей.

По итогам 2021 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области зарегистрировано свыше 143 тысяч субъектов МСП.

В 2021 году в Сибирском федеральном округе Новосибирская область заняла 1 место по объёму введенного жилья - введено в эксплуатацию 2,005 млн кв. м жилья, что составляет 103,1% к аналогичному периоду 2020 года, или 29 935 квартир.

Доклад министра экономического развития Новосибирской области об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год поддержан сессией Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно.