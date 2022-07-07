На Уралмаше меняются маршруты движения общественного транспорта

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На Уралмаше меняются маршруты движения общественного транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на сетях на Уралмаше будут изменены схемы движения общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 7 июля по 20 августа на улице Краснофлотцев, на участке от Ползунова до Даниловской будут проведены работы по устройству путей водоснабжения. В этот период автобусный маршрут № 053 "Кирпичный завод – Ползунова" будет ездить по следующему маршруту: Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых Большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – переулок Замятина. В обратном направлении по улицам: переулок Замятина – Даниловская – Краснофлотцев – Таганская – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая.

Остановка "Даниловская" временно переносится в сторону улицы Даниловская, а станция "Ползунова" – на пер. Замятина.

С 8 по 12 июля ремонт тепломагистрали на улице Победы перекроет движение троллейбусных маршрутов № 8 и №10.

В это же время схема движения троллейбуса №17 и автобусов №80 и №73 также будет изменена: троллейбус № 17 "Коммунистическая – Калининская" пройдет по улицам: станция Коммунистическая – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – остановка Калининская.

Автобусам № 80 "Парк Победы – ТК КОР" придется совершать объезд до Машиностроителей по улицам: 40 лет Октября – Победы – Ломоносова – Уральских Рабочих, а также по улицам Уральских Рабочих – Ломоносова до улицы Восстания. При этом №80 временно перестанет останавливаться на точке "Победы" в обе стороны и остановке "Восстания" в сторону Ильича.

Автобус № 73 "Совхозная – ДМБ № 9" будет следовать по аналогичному маршруту. На нем также будет отменена остановка "Победы" в оба направления.

Автобус № 09 "Заречный – Промышленный проезд" в указанный период тоже будет следовать в объезд к остановке "Промышленный проезд" по улицам: Ломоносова – Уральских Рабочих – Ильича. В сторону остановки "Заречный" автобусный транспорт будет следовать по маршруту, а вот к остановке "Промышленный проезд" временно перестанет останавливаться на "Индустрии".

Теги: Уралмаш, транспорт, маршрут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети