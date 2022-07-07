На Уралмаше меняются маршруты движения общественного транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на сетях на Уралмаше будут изменены схемы движения общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 7 июля по 20 августа на улице Краснофлотцев, на участке от Ползунова до Даниловской будут проведены работы по устройству путей водоснабжения. В этот период автобусный маршрут № 053 "Кирпичный завод – Ползунова" будет ездить по следующему маршруту: Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых Большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – переулок Замятина. В обратном направлении по улицам: переулок Замятина – Даниловская – Краснофлотцев – Таганская – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая.

Остановка "Даниловская" временно переносится в сторону улицы Даниловская, а станция "Ползунова" – на пер. Замятина.

С 8 по 12 июля ремонт тепломагистрали на улице Победы перекроет движение троллейбусных маршрутов № 8 и №10.

В это же время схема движения троллейбуса №17 и автобусов №80 и №73 также будет изменена: троллейбус № 17 "Коммунистическая – Калининская" пройдет по улицам: станция Коммунистическая – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – остановка Калининская.

Автобусам № 80 "Парк Победы – ТК КОР" придется совершать объезд до Машиностроителей по улицам: 40 лет Октября – Победы – Ломоносова – Уральских Рабочих, а также по улицам Уральских Рабочих – Ломоносова до улицы Восстания. При этом №80 временно перестанет останавливаться на точке "Победы" в обе стороны и остановке "Восстания" в сторону Ильича.

Автобус № 73 "Совхозная – ДМБ № 9" будет следовать по аналогичному маршруту. На нем также будет отменена остановка "Победы" в оба направления.

Автобус № 09 "Заречный – Промышленный проезд" в указанный период тоже будет следовать в объезд к остановке "Промышленный проезд" по улицам: Ломоносова – Уральских Рабочих – Ильича. В сторону остановки "Заречный" автобусный транспорт будет следовать по маршруту, а вот к остановке "Промышленный проезд" временно перестанет останавливаться на "Индустрии".