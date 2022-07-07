Посол ЛНР: Развивается наступление на Славянск, Северск и Артемовск

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что российские войска активно наступают на Северск, Артемовск (Бахмут), Славянск. Об этом он сказал на канале "Звезда".

"В Северске сейчас идет активный штурм, и все близится к тому, что Северск и все это направление в сторону Артемовска - там будут активные продвижения. И ребята со стороны Изюма уже идут в сторону Славянска. Там развивается активное наступление, и этого в украинском паблике вы точно не найдете", – сказал Мирошник.

Он полагает, что на Украине уже начинается разделение на тех, кто еще верит пропаганде режима, и тех, кто уже понимает, что происходит на самом деле. Потому что потеря ЛНР стала серьезным ударом для Киева. Также посол считает, что по мере дальнейших поражений военная помощь Киеву будет уменьшаться.

Многие военные эксперты считают, что варварские обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки, помимо бандеровской мести, преследуют конкретную практическую цель - ослабить наступление на севере ДНР, перебросив силы и средства под Донецк.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит Зеленского отвести войска из Северска, так как город находится в низине и окружен с трех сторон. Но Зеленский не собирается сдавать ни одного города, требуя удерживать каждый населенный пункт максимально долго, не считаясь с потерями. Это нужно для того, чтобы показать Западу "героическое сопротивление" в расчете на дальнейшую помощь. На этой почве между военным командованием и политическим руководством конфликт, так что Зеленский даже публично подверг критике Залужного.

Вчера Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии поселка Спорное под Северском. Интересно, что на карте спецоперации, которую ежедневно обновляет РИА Новости, можно заметить продвижение в последние дни российских освободительных сил на несколько километров широким фронтом южнее Северска.