В Челябинской области двое мужчин утонули, спасая лебедей из рыболовных сетей

В пруду в поселке Мирный Чебаркульского района утонули двое мужчин, спасая лебедей, запутавшихся в рыболовных сетях.

Как рассказали Накануне.RU в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне, инцидент произошел вечером 6 июля. По словам очевидцев, мужчины увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду, чтобы помочь птицам, но запутался сам. На помощь ему поплыл другой мужчина, но он тоже запутался в сетях в 50 метрах от берега.

Тело одного мужчины вытащил на берег очевидец. Тело другого местного жителя извлекли спасатели.

В обстоятельствах инцидента будут разбираться сотрудники полиции.