Боксер Курбанов о бое в Екатеринбурге: Тейшейра – один из сложнейших соперников

Главные участники масштабного турнира RCC Boxing Promotions, который на этой неделе состоится в Екатеринбурге, поделились ожиданиями от предстоящей встречи в ринге.

Напомним, в главном бою вечера сойдутся непобежденный российский боец Магомед Курбанов и бразильский боксер-профессионал Патрик Тейшейра. Поединок Курбанова и Тейшейры должен был состояться еще в декабре прошлого года, но тогда Магомед приболел и встреча сорвалась. В результате было принято решение перенести схватку.

Сейчас оба спортсмена уже в Екатеринбурге и готовятся к противостоянию. Накануне в столице Урала состоялась встреча с боксерами, где они рассказали, что думают о своем бое.

Патрик Тейшейра признался, что рад снова быть в Екатеринбурге и что его встреча с Магомедом, наконец, состоится.

"Для меня любой бой как будто за титул. Я буду драться так, как будто от этого зависит мое чемпионство в мире", - пообещал бразилец.

В свою очередь, Магомед Курбанов назвал поединок с Патриком "незаконченным делом".

"Этот бой, который сейчас состоится, интересен не только мне и ему, но и вообще боксу. Победитель войдет на лучшие позиции в мировом и во всех версиях рейтингов", - отметил российский боксер.

По его словам, он оценивает Тейшейру как топового бойца. Курбанов заявил, что бразилец будет для него одним из сложнейших соперников в карьере.

"Патрик – один из тех бойцов, которых я должен пройти. Про легких соперников никакой речи не идет. Следующий бой тоже будет тяжелым", - признался спортсмен.

Когда боксеры встали лицом к лицу для совместного фото, Магомед отметил: "Мне Патрик нравится, хороший парень".

"Он всегда хочет выпрямиться выше меня", - пошутил Курбанов.

Напомним, также на субботнем турнире выступят Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко и профессиональный кикбоксер Мамука Усубян, для которого это будет дебют в боксе. Шоу пройдет 9 июля на арене КРК "Уралец".