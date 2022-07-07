Токаев поручил минимизировать зависимость экспорта казахской нефти от России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать нефтяные потоки, задействовав мощности нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь.

Кроме того, Токаев поручил государственной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" проработать оптимальные варианты Транскаспийского маршрута. Глава Казахстана призвал американских инвесторов (Chevron и ExxonMobil) Тенгизского проекта помочь с этим. Транспортный коридор проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Накануне стало известно о проблемах с поставками казахстанской нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он заканчивается в Новороссийске, и по решению новороссийского суда инфраструктура КТК не будет работать в ближайший месяц. По нефтепроводу КТК поставляется около двух третей всей экспортной нефти Казахстана.