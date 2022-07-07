07 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Экс-советник главы Пентагона: Украина может исчезнуть с карты мира

Украина рискует исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит поставлять ей оружие, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Полковник назвал Украину "несостоявшимся государством, которое может полностью исчезнуть с карты мира".

В эфире Sky News Australia он раскритиковал западные государства за военную помощь Киеву. Макгрегор также заявил, что Запад не должен "позволять сражаться до последнего украинца", передает Regnum.

По его мнению, западные страны должен способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут масштабные разрушения и гибель людей.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что Запад сократит поддержку Украины, если та не переломит ситуацию на фронте до осени. Автор отмечает, что в западных странах много тех, кто считает поддержку Киева бесполезной, в том числе среди влиятельных фигур.

Теги: украина, пентагон, макгрегор



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