07 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
день семьи, логотип (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Награда "За любовь и верность" будет вручена 70 семейным парам Новосибирской области

Медалью "За любовь и верность" в 2022 году будут отмечены 70 семейных пар Новосибирской области, имеющих «стаж» брака 35 и более лет. Решение о награждении принято оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награды вручат в муниципальных образованиях области.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что всего с 2009 года в регионе общее количество супружеских пар, удостоенных такой награды, составило 657 пар (1314 человек).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, каждая семейная пара, представленная к награде, получает еще и подарок от правительства региона (подарочная электронная карта номиналом четыре тысячи рублей). С соответствующим ходатайством о награждении жителей Новосибирской области региональное министерство труда и социального развития обратилось в оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Комплекты наград уже переданы главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и будут вручены супругам-юбилярам, прожившим в браке 35 и более лет 8 июля. Всего на территории региона планируется более 800 таких мероприятий, которые пройдут на открытых площадках, парковых зонах, площадях, прилегающих к районным Домам культуры.

семья(2017)|Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Напомним, в этом году Новосибирская область впервые 8 июля отметит День семьи, любви и верности в новом статусе государственного праздника, установленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом №411 от 28 июня 2022 года «О Дне семьи, любви и верности», праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, он будет отмечаться 8 июля.

Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в числе региональных инициатив по поддержке семей с детьми – региональный семейный капитал, региональные награды для многодетных матерей и отцов «За материнскую доблесть», «Отцовская слава». К награде «За материнскую доблесть» представлены 1212 жительниц региона. 15 лучших семей Новосибирской области награждены орденом «Родительская слава», учрежденной Указом Президента Российской Федерации в 2008 году.

Теги: супружеская пара, брак, семейная пара, традиционные семейные ценности



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