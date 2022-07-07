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гепатит А, вирус (2017) | Фото: infectium.ru

Роспотребнадзор Югры устанавливает причины заболевания гепатитом среди работников "СибурТюменьгаза"

Вспышка гепатита А была зафиксирована на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе, являющемся филиалом АО "СибурТюменьгаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые заболевания были зарегистрированы 23 июня.

"Зарегистрировано около 30 случаев, подозрительных на вирусный гепатит А, из которых активно выявлено при обследовании контактных 10 пострадавших и среди них ребенок из семьи заболевшего работника. Все заболевшие работают в организациях, расположенных в районе Нижневартовского ГПЗ. Тяжелых форм течения болезни не зарегистрировано. 87% заболевших проходят лечение в условия инфекционного отделения", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора выясняют причины заболевания. Проведено обследование столовой с отбором проб продуктов и объектов внешней среды, дезинфицирующего средства для лабораторных исследований, санитарно-эпидемиологическое обследование производственных цехов, в т.ч. сервисных компаний, обследование системы водоснабжения и канализования с лабораторными исследованиями воды на всех этапах водоподготовки и в разводящей сети, заключительная дезинфекция во всех производственных помещениях, обследование всего круга лиц, находившихся в равных условиях заражения, а также контактировавших с заболевшими в семье и на работе - за всеми установлено медицинское наблюдение и проводится экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям, обследованы поставщики пищевой продукции в столовую.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ежегодно в ХМАО-Югре регистрируется от 110 до 120 случаев заболевания вирусным гепатитом А. В Нижневартовске за последние три года отмечалось снижение уровня заболеваемости, показатели заболеваемости не превышали среднеокружные.

Теги: гепатит А, заболевание, Нижневартовск



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Ранее 06.07.2022 13:04 Мск В Нижневартовске зафиксировали вспышку гепатита А


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