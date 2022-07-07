07 Июля 2022
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собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэр Мегиона получил представление за незаконное содержание 32 собак

Мэру Мегиона Олегу Дейнеке прокуратура внесла представление из-за нарушения при содержании бродячих собак на объекте МУП "Тепловодоканал", сообщает "Правда УрФО" со ссылкой на заместителя прокурора Мегиона Евгения Рейма.

В ходе проверки ведомством было установлено, что 32 отловленные собаки в настоящее время находятся на объекте временного содержания, в то время как закон этого не допускает. Кроме того, представители прокуратуры заявили о недостаточно оборудованном ветеринарном пункте. Здесь отсутствуют операционный стол, стерилизаторы, умывальник, бактерицидные лампы и контейнер для сбора биологических отходов. На территории объекта в вольерах отсутствуют будки, необходимые для обеспечения температурного режима содержания животных, отсутствуют площадки для выгула животных и разделение приюта на зоны.

Также сообщается, что администрацией города было допущено неэффективное использование бюджетных средств, которое выразилось в создании объекта, не соответствующего требования закона.

Теги: собаки, Олег Дейнека, представление



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