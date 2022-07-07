Джо Байден пообещал вернуть американскую баскетболистку УГМК, арестованную в РФ

США сделает все для того, чтобы вернуть арестованную в РФ американскую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер обратно в штаты. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. При этом в США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой".

"Президент предложил свою поддержку семье Шерелл (супруга спортсменки) и Бриттни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, в то время как его администрация использует все возможности, чтобы вернуть Бритни домой", - говорится в сообщении Белого Дома.

В нем также сказано, что Джо Байден поручил своей команде национальной безопасности поддерживать постоянный контакт с семьей баскетболистки и другими семьями американцев, "взятых в заложники или незаконно задержанных за границей" для оперативного информирования об освобождении.

"Президент позвонил Шерелле, чтобы заверить ее, что он работает над тем, чтобы добиться скорейшего освобождения Бриттни, а также освобождения Пола Уилана и других граждан США, незаконно задержанных или взятых в заложники в России и по всему миру", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что до этого баскетболистка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении и возвращении в штаты.