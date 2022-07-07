Уже 50 чиновников вышли из состава британского правительства, - SKy

Уже 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Sky News.

Напомним, во вторник в отставку подали два ключевых министров в правительстве Джонсона - главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид. Также со своих постов самостоятельно ушли министр промышленности, министр по вопросам равенства и местного самоуправления, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министр в департаменте образования, министр в департаменте жилищного строительства Великобритании, министр по делам Уэльса.

Об уходе заявили заместители глав различных министерств, парламентские заместители министров и личные парламентские секретари министров британского кабинета и министр по делам детей Уилл Куинс.

Кроме того, Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува. Ранее он призвал главу правительства уйти в отставку, пишет Regnum.

Сам премьер-министр уходить пока не собирается.

Скандал разворачивается в связи с недавним пьяным дебошем, который устроил бывший замглавы Форин офиса по Европе и Америке, консерватор Кристофер Пинчер. Премьеру Джонсону предъявили претензии, что он, прекрасно зная о небезупречном прошлом Пинчера, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.