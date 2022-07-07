Инфляция подскочила из-за роста тарифов 1 июля

С 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,23%, притом что неделей ранее была нулевой. Но следует учитывать, что почти весь рост (0,2%) пришелся на первый день июля, сообщает Росстат.

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Скачок был обусловлен тем, что 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ. Продукты питания в среднем дешевеют за счет продолжающегося сезонного снижения цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров нулевой рост.

Доля расходов на услуги ЖКХ составляют в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет чуть более 5%.

С начала года инфляция составила 11,77% (годом ранее было 4,51%).

В июне Банк России снизил прогноз инфляции в 2022 году до 14-17%, в то время как ранее предполагал 18-23%. В целом инфляция замедляется, и во втором полугодии, при наблюдающейся динамике, должна составить 3-5% против более чем 11% в первом полугодии. Но продукты подорожали больше - в среднем на 15% по тем позициям, которые отслеживает Росстат.