За первое полугодие в Новосибирской области выловили на 500 тонн больше рыбы, чем в за шесть месяцев 2021

За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области выловлено почти на 500 тонн больше рыбы, чем за аналогичный период прошлого года, а в водоемы выпущено свыше 64 млн штук рыбопосадочного материала – на 4 миллиона больше, чем в 2021 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего за январь-июнь 2022 года рыбохозяйственными организациями Новосибирской области выловлено 4629 тонн рыбы (в первом полугодии 2021 года – 4155 тонн). Значительная часть улова – почти 3 тысячи тонн – получена на Чанах – крупнейшем озере Западной Сибири, более 900 тонн – на средних и малых озерах области. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков – здесь по объемам лидирует пелядь.

«У нашего региона большой потенциал для ведения рыбохозяйственной деятельности. Отрасль развивается, и обеспеченность продовольственного рынка региона свежей рыбой ежегодно возрастает. Областные власти со своей стороны расширяют меря господдержки рыбоводов», – отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В 2022 году в рыбохозяйственные водоемы, по словам министра, выпущено более 64 миллионов штук рыбопосадочного материала – это значительно, на 4,3 млн штук, больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В успехах отрасли немаловажную роль играет поддержка со стороны государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена региональной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной правительством региона. В рамках этой программы проходит возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, а также возмещение 50% стоимости приобретаемых технических средств и оборудования, таких, например, как холодильное оборудование, лодочные моторы и орудия лова.

Кроме того, как отметил министр, в 2022 году в регионе появится еще одна мера поддержки: возмещение части стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы. Эта мера очень актуальна для рыбоводческих хозяйств и ее введение будет иметь существенную экономическую эффективность и способствовать ускорению развития отрасли.