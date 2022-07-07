Блогер Хованский может избежать наказания из-за истечения срока давности

Дело блогера Юрия Хованского снова поступило в суд. Оно переквалифицировано: изменена часть статьи 205.2, которая вменяется блогеру (теперь он обвиняется просто в оправдании терроризма, а не в публичном оправдании терроризма). Эта часть статьи предусматривает более мягкое наказание, а также возможность вообще избежать реального наказания в связи с истечением срока давности.

В апреле с Хованского сняли ограничение на пользование интернетом, до этого арест был заменен ему на запрет определенных действий.

Хованский был задержан в июне 2021 года по делу об оправдании терроризма. Уголовное дело возбудили из-за его песни (блогер также является рэпером) о теракте на Дубровке.

После задержания Хованский был арестован на два месяца и отправлен в СИЗО. В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В ноябре прошлого года Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году. Сам Хованский утверждает, что песня единственный раз исполнялась в 2012 году, то есть срок давности привлечения к ответственности за содержавшееся в ней оправдание терроризма уже истек.