07 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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бпла, дрон, боевая машина, сша (2020) | Фото:Wikimedia

Квадракоптеры атаковали два погранпункта в Курской области, - Baza

В Курской области с помощью квадрокоптеров были атакованы два пограничных пункта пропуска, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, два дрона практически одновременно скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные возле сел Елизаветовка и Гордеевка.

Уточняется, что нападение произошло 6 июля днем. Пострадавших и разрушений нет.

5 июля несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

4 июля телеграм-канал Baza сообщил, что в Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, пострадал следователь МВД.

Теги: курская область, квадракоптеры



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