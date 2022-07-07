Квадракоптеры атаковали два погранпункта в Курской области, - Baza

В Курской области с помощью квадрокоптеров были атакованы два пограничных пункта пропуска, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, два дрона практически одновременно скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные возле сел Елизаветовка и Гордеевка.

Уточняется, что нападение произошло 6 июля днем. Пострадавших и разрушений нет.

5 июля несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

4 июля телеграм-канал Baza сообщил, что в Курской области предположительно украинский дрон сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, пострадал следователь МВД.