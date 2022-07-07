07 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
София Киевская (2013) | Фото: Накануне.RU

Киев подписал декларацию о "понимании" между УПЦ и раскольниками

В Софии Киевской состоялось заседание представителей киевского политического режима и раскольников. Однако она была заявлена как встреча духовенства УПЦ и раскольников, проведению которой власти лишь содействовали, сообщается на сайте украинского Минкульта.
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По результатам мероприятия была принята "декларация понимания" между Церковью и раскольниками. В ней написано про "стремление украинского общества к единству Православия", "осуждение войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины", осуждение Московской Патриархии и многие другие политические заявления ненавистнического характера.

Декларация изобилует и формулировками квазицерковного характера, а также заведомо ложным утверждением, что УПЦ будто бы высказалась за диалог с раскольниками, в то время как собрание УПЦ 27 мая заявило, что для начала раскольники должны прекратить захват храмов и решить вопрос о своей каноничности. Но, видимо, слишком мягкие формулировки позволили режиму проигнорировать их.

В декларации заявлено, что нужен диалог "между двумя ветвями украинского Православия" и он станет началом процесса объединения. Это является главным выводом документа.

От УПЦ присутствовал лишь один священник - Дмитрий Сидоренко, который представлял не УПЦ, а самого себя, так как благословения священноначалия УПЦ на эту встречу не было.

"Никто от Церкви не делегировал принявших участие в этой встрече священников представлять точку зрения духовенства и миллионов мирян УПЦ. Данное мероприятие было организовано представителями Министерства культуры, поэтому за все организационные вопросы, в том числе и за состав участников, ответственна только эта организация. К чему они пришли – мне неизвестно", – сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Фактически киевский режим сымитировал "встречу" духовенства УПЦ с раскольниками, и они якобы решили объединяться.

Давление на Церковь на Украине продолжается. На днях УПЦ запретили во Львове. А власти Тернопольской области заявили о намерении скорейшим образом "перевести" общины УПЦ в раскол, то есть тоже фактически запретить. Притом что официальный Киев придерживается позиции, что этот вопрос нужно решать только после окончания действия военного положения, чтобы не накалять ситуацию в стране.

Теги: УПЦ, раскол, церковь, Украина



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