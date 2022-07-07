В Роспотребнадзоре отрицают массовые заболевания детей в Екатеринбурге

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отрицают массовые заболевания детей в Екатеринбурге. В ведомстве призывают не паниковать.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, в мессенджерах распространяется информация о якобы множественных случаях заражения детей энтеровирусными инфекциями в столице Урала. В управлении отметили, что ведут постоянный мониторинг заболеваемости.

"За две предыдущие недели в Екатеринбурге было зарегистрировано 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями, что ниже среднего многолетнего уровня (СМУ – 28 случаев). Все они разрозненные, случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что если родители владеют информацией о нескольких фактах заболевания ЭВИ в одном детском коллективе, им нужно обратиться с заявлением в управление Роспотребнадзора. После этого будут проведены эпидрасследования и противоэпидемические мероприятия.

В управлении подчеркнули, что сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Свердловской области традиционно начинается с середины-конца июля и продолжается примерно до сентября. Санврачи призвали уральцев не верить слухам и не паниковать.