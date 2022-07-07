Воспитатель детсада на Южном Урале заставила детей чистить унитазы

В Юрюзани прокуратура проводит проверку по информации о жестоком обращении воспитателя с воспитанниками детского сада.

Об инциденте в соцсетях рассказала депутат Законодательного собрания области Ольга Мухометьярова. "Добрая воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики", - написала она.

Родители после инцидента обратились к заведующей детсада, но она, по словам депутата, предложила им подобрать другой детский сад для своих детей. Сейчас дети учреждение не посещают.

"Считаю, что если у педагога не хватает самообладания, знаний по организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении, то надо менять работу. Надеюсь, что прокуратура и Рособрнадзор должным образом разберутся в ситуации", - отметила Ольга Мухометьярова.

По данной информации уже проводится проверка.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников, действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а также исполнению детским учреждением законодательства об образовании", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.