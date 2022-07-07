07 Июля 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
ДТП с краном. (2022) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

В Забайкалье автокран раздавил микроавтобус с людьми

В Забайкалье грузовой трал с автокраном столкнулся с минивэном, кран упал на микроавтобус и раздавил его.

ЧП произошло утром 7 июля на 212-м километре трассы Чита – Забайкальск. В автомобиле Honda Sepwgn, на который упал кран, находились восемь человек.

"В результате ДТП два человека погибли, еще двое, в том числе один ребенок, травмированы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Спасателям пришлось деблокировать трех пассажиров, зажатых в смятом автомобиле.

ДТП с краном.(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Теги: автокран, падение, микроавтобус, минивэн



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