В Забайкалье автокран раздавил микроавтобус с людьми

В Забайкалье грузовой трал с автокраном столкнулся с минивэном, кран упал на микроавтобус и раздавил его.

ЧП произошло утром 7 июля на 212-м километре трассы Чита – Забайкальск. В автомобиле Honda Sepwgn, на который упал кран, находились восемь человек.

"В результате ДТП два человека погибли, еще двое, в том числе один ребенок, травмированы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Спасателям пришлось деблокировать трех пассажиров, зажатых в смятом автомобиле.