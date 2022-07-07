Die Welt: Потеря Украиной ЛНР негативно скажется на помощи Запада

Военная и финансовая помощь Украине уменьшается, и полное освобождение российскими войсками всей территории ЛНР это только ускорит. Об этом пишет Die Welt.

Военная помощь Запада значительно меньше того, что нужно Украине, и еще меньше, чем было. Уменьшились и обещания. Через два дня после потери ЛНР Кильский институт мировой экономики (IfW) сообщает о снижении динамики международной помощи. В целом Киеву уже дали обязательств на 81 млрд долларов по оказанию помощи, и это значение выросло всего на 3% с начала июня.

Вывод экспертов IfW является критическим: "Финансовая и военная поддержка Украины другими странами значительно отстает от потребностей, необходимых для стабилизации ситуации в воюющей стране".

Украинские официальные лица также постоянно твердят о том, что военной помощи от Запада слишком мало, но вот скоро они получат все необходимое и начнут побеждать.