07 Июля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске начал работать первый в регионе вытрезвитель

В Нижневартовске начал работать первый в регионе вытрезвитель, передает корреспондент Накануне.RU.

Специализированное отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открыто на базе Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения.

Получать помощь в помещении могут одновременно до 10 человек. Также в вытрезвителе будут работать фельдшер, сиделки, уборщики помещений.

Заведение будет работать круглосуточно. Услуги будут оказывать бесплатно.

Помещения отделения оборудованы системой видеонаблюдения, пожарной безопасности.

Теги: вытрезвитель, алкогольное опьянение



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Ранее 03.06.2022 11:59 Мск В Югре в июле заработает первый вытрезвитель


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