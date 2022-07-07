В Нижневартовске начал работать первый в регионе вытрезвитель

В Нижневартовске начал работать первый в регионе вытрезвитель, передает корреспондент Накануне.RU.

Специализированное отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открыто на базе Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения.

Получать помощь в помещении могут одновременно до 10 человек. Также в вытрезвителе будут работать фельдшер, сиделки, уборщики помещений.

Заведение будет работать круглосуточно. Услуги будут оказывать бесплатно.

Помещения отделения оборудованы системой видеонаблюдения, пожарной безопасности.