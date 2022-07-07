СМИ: Сеть Starbucks нашла покупателя на свой российский бизнес

Компанию ресторатора Антона Пинского "Ведомости" называют возможным претендентом на покупку российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks, которая уходит из РФ на фоне военной спецоперации на Украине.

Сделка может завершиться уже к концу июля. Издание сообщает, что новому владельцу достанутся права аренды на все площади кофеен, но не использование продукции и технологий Starbucks. И, как и российскому подразделению McDonald’s, новой сети придется сменить название.