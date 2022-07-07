07 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области мужчину, угнавшего автомобиль с пятилетним ребенком, заключили под стражу

Сосновский районный суд заключил под стражу жителя Челябинска, угнавшего автомобиль, в котором находился спящий 5-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СИЗО мужчина пробудет до 5 сентября.

Обвиняемый совершил преступление, находясь под административным надзором. Также его подозревают в покушении на угон автомобиля Renault в деревне Новое поле незадолго до совершения указанного преступления.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 4 июля на заправке на 18 км автодороги Подъезду к Екатеринбургу. Женщина вышла из машины и пошла к кассе, но, когда обернулась, увидела, что дверь ее автомобиля открывал неизвестный мужчина. Она бросилась к машине, но мужчина ее оттолкнул, сел в автомобиль, в котором находился пятилетний мальчик, и уехал. Женщина обратилась в полицию. Через полчаса автомобиль обнаружили. Мужчина, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок был пристегнут в детском кресле и не пострадал. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.166 УК РФ (угон с применением насилия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Теги: угон, ребенок, уголовное дело,



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