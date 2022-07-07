В уральском городе жильцам дома разрешили отработать задолженность по теплоснабжению
Жителям одного из домов свердловского города Кушва предложили отработать долг по коммунальной задолженности. Новость об этом опубликовал участник сообщества "Подслушано в Кушве". Речь идет о доме №17 на улице Магистральная, задолженность по теплоснабжению которого составила 156 тыс. 607 руб. 34 коп.
"Предлагаем каждому должнику проявить сознательность и добровольно погасить указанную в ваших квитанциях сумму задолженности до 25 числа текущего месяца", - сообщается в квитанции ООО ПКП "Синергия".
В случае, если жильцы не могут погасить задолженность денежными средствами, им предлагаются следующие варианты отработки:
- Покрасочные и штукатурно-малярные работы;
- Уборка территории;
- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Земляные работы (разработка грунта вручную);
- Мойка окон, полов, настилов и т.п.;
- Покос травы;
- Вырубка кустарников вдоль теплотрасс;
- Очистка теплотрасс от мусора, грязи и т.п.;
- Строительные работы (заливка фундамента, отмостков, перекладка кирпичных кладок тепловых камер и т.п.);
- Поставка строительных материалов;
- Изоляционные работы на теплотрассах.
По всем вопросам отработки горожанам предлагают обращаться по телефону 8 (343 44) 283-84, 8 (343 44) 283-87. На момент публикации ООО ПКП "Синергия" не смогли оперативно прокомментировать информацию в квитанциях.