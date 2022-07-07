07 Июля 2022
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Общество Свердловская область
дворник, уборка мусора, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

В уральском городе жильцам дома разрешили отработать задолженность по теплоснабжению

Жителям одного из домов свердловского города Кушва предложили отработать долг по коммунальной задолженности. Новость об этом опубликовал участник сообщества "Подслушано в Кушве". Речь идет о доме №17 на улице Магистральная, задолженность по теплоснабжению которого составила 156 тыс. 607 руб. 34 коп.

"Предлагаем каждому должнику проявить сознательность и добровольно погасить указанную в ваших квитанциях сумму задолженности до 25 числа текущего месяца", - сообщается в квитанции ООО ПКП "Синергия".

В случае, если жильцы не могут погасить задолженность денежными средствами, им предлагаются следующие варианты отработки:

  • Покрасочные и штукатурно-малярные работы;
  • Уборка территории;
  • Погрузочно-разгрузочные работы;
  • Земляные работы (разработка грунта вручную);
  • Мойка окон, полов, настилов и т.п.;
  • Покос травы;
  • Вырубка кустарников вдоль теплотрасс;
  • Очистка теплотрасс от мусора, грязи и т.п.;
  • Строительные работы (заливка фундамента, отмостков, перекладка кирпичных кладок тепловых камер и т.п.);
  • Поставка строительных материалов;
  • Изоляционные работы на теплотрассах.


По всем вопросам отработки горожанам предлагают обращаться по телефону 8 (343 44) 283-84, 8 (343 44) 283-87. На момент публикации ООО ПКП "Синергия" не смогли оперативно прокомментировать информацию в квитанциях.

Теги: теплоснабжение, задолженность, Кушва



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