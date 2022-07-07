В уральском городе жильцам дома разрешили отработать задолженность по теплоснабжению

Жителям одного из домов свердловского города Кушва предложили отработать долг по коммунальной задолженности. Новость об этом опубликовал участник сообщества "Подслушано в Кушве". Речь идет о доме №17 на улице Магистральная, задолженность по теплоснабжению которого составила 156 тыс. 607 руб. 34 коп.

"Предлагаем каждому должнику проявить сознательность и добровольно погасить указанную в ваших квитанциях сумму задолженности до 25 числа текущего месяца", - сообщается в квитанции ООО ПКП "Синергия".

В случае, если жильцы не могут погасить задолженность денежными средствами, им предлагаются следующие варианты отработки:

Покрасочные и штукатурно-малярные работы;

Уборка территории;

Погрузочно-разгрузочные работы;

Земляные работы (разработка грунта вручную);

Мойка окон, полов, настилов и т.п.;

Покос травы;

Вырубка кустарников вдоль теплотрасс;

Очистка теплотрасс от мусора, грязи и т.п.;

Строительные работы (заливка фундамента, отмостков, перекладка кирпичных кладок тепловых камер и т.п.);

Поставка строительных материалов;

Изоляционные работы на теплотрассах.



По всем вопросам отработки горожанам предлагают обращаться по телефону 8 (343 44) 283-84, 8 (343 44) 283-87. На момент публикации ООО ПКП "Синергия" не смогли оперативно прокомментировать информацию в квитанциях.