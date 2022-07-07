Шольц: Гарантии безопасности Украине не будут аналогичны странам НАТО

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц: Гарантии безопасности Украине не будут аналогичны странам НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна готова дать гарантии безопасности для Украины, но они не будут аналогичны статье 5 договора НАТО, а должны быть "адаптированы к конкретным условиям".
Читайте также:

Еще в марте Германия заявила, что готова дать гарантии безопасности Украине, но только после заключения мирного договора с Россией, то есть после окончания военного конфликта.

Британия и Франция также заявили, что могут стать гарантами, но тоже после заключения мирного договора. При этом заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб уточнил, что Украине не будут давать такие же обещания, как членам НАТО.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягиваться в прямую военную конфронтацию с Россией. Украина не является членом НАТО", - сказал Рааб.

Напомним, статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сравнил политику "открытых дверей" НАТО со старыми турникетами киевского метро.

"Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" - удивился он.

Шольц заверил, что Германия и дальше будет оказывать военную помощь Киеву. А сейчас идет дипломатическая подготовка гарантий безопасности к тому дню, когда боевые действия завершатся.

Интересны результаты опроса немецкого телеканала RTL. 47% считают, что Украина должна отдать Донбасс ради достижения мира, и лишь 41% против этого. То есть общественное мнение в Германии уже меняется.

Теги: гарантии, безопасность, Украина, Германия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети