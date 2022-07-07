Шольц: Гарантии безопасности Украине не будут аналогичны странам НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна готова дать гарантии безопасности для Украины, но они не будут аналогичны статье 5 договора НАТО, а должны быть "адаптированы к конкретным условиям".

Еще в марте Германия заявила, что готова дать гарантии безопасности Украине, но только после заключения мирного договора с Россией, то есть после окончания военного конфликта.

Британия и Франция также заявили, что могут стать гарантами, но тоже после заключения мирного договора. При этом заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб уточнил, что Украине не будут давать такие же обещания, как членам НАТО.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягиваться в прямую военную конфронтацию с Россией. Украина не является членом НАТО", - сказал Рааб.

Напомним, статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сравнил политику "открытых дверей" НАТО со старыми турникетами киевского метро.

"Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" - удивился он.

Шольц заверил, что Германия и дальше будет оказывать военную помощь Киеву. А сейчас идет дипломатическая подготовка гарантий безопасности к тому дню, когда боевые действия завершатся.

Интересны результаты опроса немецкого телеканала RTL. 47% считают, что Украина должна отдать Донбасс ради достижения мира, и лишь 41% против этого. То есть общественное мнение в Германии уже меняется.