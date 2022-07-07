07 Июля 2022
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Обрушение моста через реку Ница возле деревни Бобровка (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Переполненный грузовик обрушил мост через реку на Среднем Урале

В четверг на Среднем Урале произошло обрушение моста через реку возле деревни Бобровка. На месте работает ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, все случилось сегодня около 7 часов утра: водитель грузового автомобиля "Тонар" проезжал мост через реку Ница. Внезапно произошло обрушение конструкции, в результате чего грузовик рухнул в реку.

Сотрудники ГИБДД установили, что разрешенная максимальная масса при проезде этого моста составляет 12 тонн. По предварительным данным, автомобиль был перегружен. Известно, что он вез щебень из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района.

Обрушение моста через реку Ница возле деревни Бобровка(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель не пострадал. Сам мужчина пояснил, что во время движения пользовался навигатором.

Сейчас собственником дороги и администрацией района решается вопрос по организации объезда поврежденного участка. Подъезды к мосту в данный момент перекрыты.

Обрушение моста через реку Ница возле деревни Бобровка(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: грузовик, мост, обрушение, река, Средний Урал



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