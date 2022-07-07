В акватории Подкаменной Тунгуски произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел в акватории реки Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края.

Инцидент произошел в 130-170 км выше по реке от поселка Байкит, передает "ТВК Красноярск". Местные жители называют произошедшее экологической катастрофой и уверяют, что "нефть лилась в течении шести часов.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии и Рыбнадзора, прокуратура начала проверку.

По данным надзорного ведомства, на трубопроводе компании "Славнефть" произошла утечка, в результате которой в воде оказалось 430 литров нефти.