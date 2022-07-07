Челябинского студента задержали за "минирование" ТРК

В Челябинске задержали студента одного из вузов за анонимный звонок о минировании ТРК "Гагарин-парк". В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Звонок студент совершил в алкогольном опьянении и из хулиганских побуждений.

В Челябинской области в 2022 году было задержано 17 граждан за анонимные звонки о минировании. Возбуждены уголовные дела. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Семь человек уже осуждены.