07 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

Челябинского студента задержали за "минирование" ТРК

В Челябинске задержали студента одного из вузов за анонимный звонок о минировании ТРК "Гагарин-парк". В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Звонок студент совершил в алкогольном опьянении и из хулиганских побуждений.

В Челябинской области в 2022 году было задержано 17 граждан за анонимные звонки о минировании. Возбуждены уголовные дела. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Семь человек уже осуждены.

Теги: ТРК, студент, минирование,



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