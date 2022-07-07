07 Июля 2022
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Экономика В России
Коллаж, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Норникель (2020) | Фото: Накануне.RU

Reuters: Потанин станет препятствием для объединения "Норникеля" и "Русала"

Крупнейший совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, находящийся под западными санкциями, может стать самым большим препятствием на пути слияния "Норникеля" и "Русала", полагают два осведомленных источника Reuters.

При этом сам Потанин, как следует из его слов, надеется, что слияние двух крупнейших металлургических компаний России как раз поможет противостоять санкциям.

Источники полагают, что пока Потанин остается главным акционером "Норильского никеля", слияние не произойдет.

"Пока он не уйдет с поста руководителя и не уменьшит свою долю в "Норникеле" до миноритарной, никакая сделка невозможна", - говорит один из источников. При этом инсайдер отмечает, что у Потанина нет желания покидать свой пост.

Теги: владимир потанин, норильский никель, русал



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